На 1,2 миллиона рублей обокрала блокадницу лже-племянница в Екатеринбурге

Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. <…> Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала,передает слова настоящей племянницы Е1.