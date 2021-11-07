Обман блокадницы, пьяный подполковник и другие происшествия Свердловской области

Распространить в СМИ, чтобы дело не замяли
С такими словами обратилась в редакцию TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила после гибели своего гражданского супруга. Антон Сухарев, работавший в «Газпром нефти», во время движения на погрузчике лишился головы — мужчина вышел отработать вторую смену подряд, выполнял не предусмотренные должностной инструкцией обязанности по просьбе руководства. Сожительница погибшего уверяет, что руководство попытается «замять» инцидент. На запрос редакции в «Газпром нефти» ответили, что мужчина погиб в результате несоблюдения правил безопасности. Каждый раз выходя на работу в чужую смену помните, что подработка — это дело добровольное, прибыльное, но рисковое.
В Нижнем Тагиле подполковника из службы участковых уполномоченных ОП № 16 задержали за пьяную езду. Силовик был на выходном, ему всего год оставался до пенсии — однако, за данный проступок его могут уволить из системы МВД.
Еще один силовик стал жертвой неадекватного водителя — управлявшего иномаркой стажера ГИБДД Первоуральска обстреляли из травмата за стиль вождения. Полицейский серьезных травм не получил, но на стрелка завели уголовное дело за «хулиганку».
Миллионы в биткоины или для помощи пострадавшей племяннице
В Верхней Салде желающие разбогатеть на криптовалюте местные жители «подарили» мошенникам в общей сложности 4 миллиона рублей. 46-летняя женщина по указанию брокера взяла в кредит 2,8 миллиона рублей — после этого салдинка на всю сумму купила криптовалюту в одном из онлайн-приложений, однако сообщила брокеру код доступа к сайту. В итоге вся сумма «ушла» на «левые» счета. Аналогичную схему мошенники провернули с 48-летним салдинцем — банк одобрил мужчине в кредит только 1,1 миллиона рублей. Мошенников разыскивает полиция.
В Екатеринбурге злоумышленники поживились за счет блокадницы — пенсионерка, которая умеет пользоваться гаджетами и следит за новостной повесткой, поверила голосу на том конце провода и перевела 1,2 миллиона рублей мошенникам. По словам племянницы пенсионерки, звонившие говорили от имени родственницы, а когда бабушка усомнилась в личности звонившей женщины, злоумышленница списала на стресс и волнение изменения в голосе.
Занесло или не справился с управлением
На трассе Ивдель — ХМАО произошло ДТП с участием двух иномарок — «Toyota Land Cruiser» и «Chery Exeed». Спасателям пришлось оказывать помощь пострадавшему. По информации местных пабликов (городского округа Пелым) внедорожник занесло, в итоге водитель не справился с управлением.
В Нижнем Тагиле похоронили девушку, погибшую в результате аварии на Черноисточинском шоссе 4 ноября. В настоящий момент местное ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего — почему автомобиль вынесло в крайнюю правую полосу и выкинуло на обочину.
Без крова остались еще две уральские семьи
Рано утром сгорел частный жилой дом площадью 100 квадратов в Качканарском городском округе. С огнем боролись две единицы спецтехники и 6 пожарных.
В селе Коменки под Богдановичем семья лишилась надворных построек и части жилого дома на площади 49 квадратных метров.