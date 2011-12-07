Трех тагильских рыбаков сняли с льдины

Во вторник спасатели сняли с оторвавшейся льдины шестерых рыбаков, трое из которых - тагильчане. Как только рыбаки поняли, что отплывают от берега на куске льда, сразу сообщили об этом спасателям. На пульт «Службы-01» сообщение поступило в 2:30 ночи.

На место происшествия выехали семь спасателей Исетской поисково-спасательной группы и Службы спасения Свердловской области. Оторвавшаяся льдина с рыбаками, находилась почти в километре от берега. Спасатели, совершив три переправы на лодке, доставили всех любителей экстремальной рыбалки на берег. Никто не пострадал, рассказали нам в ГУ МЧС России по Свердловской области.