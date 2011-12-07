За сутки два ДТП произошли по вине пешеходов
7 декабря 2011, 18:34ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Две аварии произошли по вине пешеходов, которые переходили дорогу в непредназначенном для этого месте.
Вчера в 8:10 утра 8-летняя девочка у дома 1 по Металлургов попала под колёса «Нивы». Школьница отделалась ссадинами.
А в 14.50 на перекрёстке Вагоностроителей и Тимирязева под колёса ВАЗ-21102 попала 57-летняя женщина. Она тоже отделалась легко – получила ушибы.
Как отметили в отделе пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, за 11 месяцев в Нижнем Тагиле и пригороде по вине пешеходов, неправильно переходящих дорогу, произошло 41 ДТП. В них погибли 10 человек. Ещё 35 травмированы. Госавтоинспекторы напоминают, что если в зоне видимости нет «зебры», то переходить дорогу нужно под прямым углом на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где улица хорошо просматривается в обе стороны.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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