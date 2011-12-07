За сутки два ДТП произошли по вине пешеходов

Как отметили в отделе пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, за 11 месяцев в Нижнем Тагиле и пригороде по вине пешеходов, неправильно переходящих дорогу, произошло 41 ДТП. В них погибли 10 человек. Ещё 35 травмированы. Госавтоинспекторы напоминают, что если в зоне видимости нет «зебры», то переходить дорогу нужно под прямым углом на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где улица хорошо просматривается в обе стороны.