Жизнь погибшего в ДТП с участием Мишарина водителя «Волги» оценена в 500 тысяч рублей
7 декабря 2011, 09:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 6 декабря, в Качканаре состоялись похороны Юрия Дружинина, водителя «Волги-Сайбер», столкнувшейся в лоб с Мерседесом губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
Семье погибшего выделено 680 тысяч рублей, 180 тысяч из которых должны покрыть расходы на похороны мужчины.
На церемонии захоронения Юрия Дружинина присутствовала жена губернатора Инна Мишарина, которая высказала свои соболезнования и заявила, что очень надеется на прозрачность и объективность расследования происшествия.
Напомним, что в аварии 1 декабря с участием Александра Мишарина погиб 1 человек, а двое: сам губернатор и его водитель, получили тяжелые травмы. Главе области уже сделали две операции, врачи отмечают, что состояние его улучшается.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей