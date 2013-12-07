Тагильчанин выстрелил в газовика из-за отсутствия голубого топлива в доме на Вагонке

4 декабря жильцы одного из подъездов дома по адресу Юности, 20 почувствовали запах газа. Приехавшие на место ЧП сотрудники аварийной службы зафиксировали утечку топлива в одной из квартир, где отсутствовали жильцы. Чтобы не допустить взрывоопасной ситуации, слесари перекрыли газовый стояк, сообщает издание Уралинформбюро.

6 декабря жильцы квартиры, где произошла утечка, появились. Специалисты сразу приступили к восстановлению газоснабжения. Во время осмотра оборудования один из жильцов, недовольный тем, что в его квартире больше суток отсутствовало голубое топливо, дважды выстрелил из травматического пистолета в слесаря Дениса Юферова.

Пострадавшего увезли в больницу, а стрелка задержали сотрудники полиции.

Уважаемые потребители природного газа! Газ – это взрывоопасное вещество. Все действия газовиков, в том числе и вынужденная остановка газоснабжения, продиктованы только заботой о безопасности. Поэтому еще раз прошу понимания и терпения. А то, что произошло сегодня – это недопустимо и бесчеловечно обратился к свердловчанам генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Юрий Фишер.