День рождения закончился смертью восьми подростков (ВИДЕО)

Сообщение о ЧП в садоводческом товариществе «Феникс», расположенном в трех километрах от Лянтора, в дежурную часть поступило в субботу около 22:30 по местному времени. Горела баня и дачный дом. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они обнаружили пять молодых тел, чуть позже, при разборе завалов нашли еще троих.

Пока основная причина смерти звучит так: подростки задохнулись угарным газом, в панике набившись в парилку, где нет ни окон, ни дверей. А источником пожара, скорее всего, стала печка-буржуйка, установленная у самого выхода из бани. Возможно, она была смонтирована неправильно или не выдержала зимнюю нагрузку - такие предположения высказывают и в СКР, и в полиции. От бани пламя перекинулось на саму дачу, в итоге оба строения сгорели.

По словам Елены Шумаковой, пресс-секретаря главы региона, 5 декабря компания из 13 человек отмечала день рождения одной из девушек. Сначала они пили чай с тортом у именинницы в гостях под присмотром ее мамы, а в пять вечера пошли гулять на улицу. Большинство детей из благополучных семей (только одна девочка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних), так что родители совершенно спокойно отпустили их на праздник. Странно, что не забеспокоились, когда подростки не вернулись вовремя домой. Лишь один человек начал искать своего ребенка, да и то после десяти вечера.

Как ребята оказались за городом без контроля взрослых, предстоит разобраться следствию. По информации уполномоченного по защите прав ребенка в ХМАО-Югре Татьяны Моховиковой, продолжить вечеринку предложил сын хозяина садового домика (уже известно, что его среди угоревших нет, а вот именинница, к сожалению, погибла - Прим. ред.). Компания разбилась на части: восемь человек поехали на двух машинах такси, пятеро пошли пешком. Когда через час они добрались до «Феникса», там все было уже в пламени и подъезжали машины МЧС.

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В Лянторе работает следственно-оперативная группа, а также специалисты МЧС и врачи. Со стен сняли срезы для проведения экспертизы на наличие горюче-смазочных материалов, родственники сдали кровь на изучение ДНК. Необходимо установить, не принимали ли ребята в тот вечер алкоголь или наркотики, что могло притупить их реакции. Близким погибших оказывается психологическая и медицинская помощь.

На место трагедии вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Уже состоялось экстренное заседание штаба по ГО и ЧС и комиссии по делам несовершеннолетних, где пожарные отчитались, что в садоводческом товариществе «Фениксе» месячник безопасности проводился с 1 по 31 октября 2015 года: садоводов проинструктировали, раздали памятки, проверили пожарные проезды и водоснабжение. Теперь надо выяснить, не было ли это формальностью.

Также главам всех муниципалитетов поручено организовать внеплановые противопожарные тренировки с членами дачных и гаражных кооперативов, подтвердив это видеоотчетами. К работе будут привлекаться представители общественности, которые выйдут в рейды по пятницам и выходным. Чтобы школьники отдыхали не в бане, а в спортивных и актовых залах, доступ туда откроют по вечерам. Общественники же и педагоги займутся профилактикой родительской безалаберности.