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День рождения закончился смертью восьми подростков (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День рождения закончился смертью восьми подростков (ВИДЕО)

7 декабря 2015, 17:10ПроисшествияMaurice
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