Кризис помешал? Средний размер взятки на Среднем Урале рухнул в два раза

За девять месяцев 2015 года на Среднем Урале правоохранительные органы выявили 563 преступления коррупционной направленности, пишет РИА «Новый регион». На получении взятки попались 74 человека, на злоупотреблении и превышении должностных полномочий – 35. По факту дачи взятки возбуждено 244 уголовных дела. Размер материального ущерба от коррупции в этом году в области составил 460 миллионов рублей.