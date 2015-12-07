Кризис помешал? Средний размер взятки на Среднем Урале рухнул в два раза
7 декабря 2015, 09:00ПроисшествияMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Средний размер взятки в Свердловской области оценивают в 80 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Владимир Курочкин.
В 2013 году чиновники «зарабатывали» до 140-180 тысяч рублей.
За девять месяцев 2015 года на Среднем Урале правоохранительные органы выявили 563 преступления коррупционной направленности, пишет РИА «Новый регион». На получении взятки попались 74 человека, на злоупотреблении и превышении должностных полномочий – 35. По факту дачи взятки возбуждено 244 уголовных дела. Размер материального ущерба от коррупции в этом году в области составил 460 миллионов рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей