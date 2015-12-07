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Кризис помешал? Средний размер взятки на Среднем Урале рухнул в два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кризис помешал? Средний размер взятки на Среднем Урале рухнул в два раза

7 декабря 2015, 09:00ПроисшествияMaurice
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