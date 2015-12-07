Нижний Тагил - в числе лидеров по отравившимся суррогатным алкоголем

В Свердловской области количество контрафактного алкоголя по сравнению с 2013 годом упало с 15% до 7% от всей алкогольной продукции. Тем не менее, смертность от употребления некачественного алкоголя в 2015 году выросла на 10%. Почти 1500 человек попали в больницы, из них 399 умерло.

Как говорят специалисты, 65% пострадавших отравились этанолом и 1% метанолом. Чем отравились оставшиеся 34% — неизвестно. Они не захотели сообщать, что именно они пили и где приобрели спиртосодержащую продукцию.

Среди лидеров по отравлениям: Асбест, Ирбит, Серов, Каменск-Уральский, Качканар и, увы, Нижний Тагил.

Чаще всего недобросовестные дельцы подделывают водку, виски или пиво. Продавать такую продукцию чаще стараются «из-под полы», например в сети Интернет. Совсем недавно TagilCity.ru писал о резонансном отравлении виски «Джек Дениэлс», случившемся в Красноярске. Тогда алкоголь был приобретен посредством Интернета.

Стоит отметить, что риск купить контрафакт в крупной сети намного меньше. Это связанно с тем, что на одну лицензию оформляется продажа алкоголя сразу во всех магазинах сети. Если случится нарушение, то все торговые точки придётся закрыть, на что крупные компании пойти никак не могут. Поэтому они очень тщательно относятся к вопросу закупки алкоголя.