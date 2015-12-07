В исправительной колонии Нижнего Тагила задержана крупная партия «контрабанды» (ФОТО, ВИДЕО)
Большую партию запрещенных предметов пытались провезти в исправительную колонию №12.
В минувшую пятницу, 4 декабря, в автомобиле «ВАЗ» на территорию колонии пытались ввезти крупную партию средств связи. Под пластиковой защитой передних колес сотрудниками колонии было найдено два свёртка. В них оказались спрятаны: 22 сотовых телефона, 11 зарядных устройств, 13 сим-карт, 5 флеш-карт, а также различные комплектующие. Все эти предметы должны были оказаться в руках осужденных, но, благодаря бдительности сотрудников колонии, этого не случилось.
В тагильские колонии часто пытаются пронести мобильные телефоны или даже наркотики, но обычно это небольшие партии «контрабанды». Такие большие «посылки», как в этот раз, встречаются нечасто.
По данному инциденту составлен акт об административном правонарушении. Материалы переданы в Мировой суд города Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru