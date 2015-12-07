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В Нижнем Тагиле за три дня зафиксировано более 40 ДТП и 14 грубых нарушений ПДД
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В Нижнем Тагиле за три дня зафиксировано более 40 ДТП и 14 грубых нарушений ПДД

7 декабря 2015, 14:45ПроисшествияДенис Таратонов
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