В Нижнем Тагиле за три дня зафиксировано более 40 ДТП и 14 грубых нарушений ПДД

С 4 по 7 декабря в городе было зарегистрировано 48 ДТП. Несмотря на внушительное количество, в них никто не пострадал. Эти аварии были вызваны тем, что водители не учитывали погодные условия, и не соблюдали скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.

Днём ранее, 3 декабря, прошедший снегопад вызвал многочисленные и более серьёзные аварии. К примеру, TagilCity.ru писал об аварии, в которой столкнулись иномарка и грузовик.

В целях снижения опасных ситуаций на дорогах города и выявления нарушений ПДД, сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Стоп контроль». Всего за шесть часов, с 21:00 пятницы по 03:00 субботы, ими было выявлено 14 грубых нарушений ПДД.

В девяти случаях оказалось, что водитель управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Ещё четыре водителя управляли машиной, не имея на это водительских прав. В последнем, четырнадцатом, случае нарушения ПДД, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность на дорогах города.