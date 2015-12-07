Вчера в Нижнем Тагиле пьяный мужчина погиб в пожаре, спалив половину дома

По своей конструкции дом рассчитан на четыре квартиры. Пламя уничтожило имущество в двух из них. Также уничтожена кровля и перекрытия.

TagilCity.ru напоминает о том, что пожары из-за пьяных, которые засыпают с сигаретой, случаются очень часто. В последнее время также всё более частыми становятся примеры, когда люди, под воздействием дурмана, сами поджигают своё жилье.