Вчера в Нижнем Тагиле пьяный мужчина погиб в пожаре, спалив половину дома
7 декабря 2015, 09:40ПроисшествияПавел Щербина
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Вчера ранним утром на ул. Сибирская горел дом.
Сюжеты: Нижний Тагил
По своей конструкции дом рассчитан на четыре квартиры. Пламя уничтожило имущество в двух из них. Также уничтожена кровля и перекрытия.
На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 55-и летнего мужчины. Им оказался хозяин одной из квартир.
Как рассказали журналистам
TagilCity.ru напоминает о том, что пожары из-за пьяных, которые засыпают с сигаретой, случаются очень часто. В последнее время также всё более частыми становятся примеры, когда люди, под воздействием дурмана, сами поджигают своё жилье.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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