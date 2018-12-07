26 тыс. обманутых на 1,6 млрд руб.: суд начался над мошенниками Свердловской области
На скамье подсудимых в Свердловской области окажутся два владельца Кредитного потребительского кооператива граждан «Актив» и ЗАО «Еврогрупп». По принципу финансовой пирамиды владельцы заполучили более 1,6 млрд рублей.
В течение пяти лет (2005 - 2010 годы) мошенники предлагали клиентам вкладывать деньги для участия в торгах на рынке «Форекс», на котором можно обменять валюту по свободным ценам. Таким способом злоумышленникам удалось заполучить от обманутых граждан 1,3 млрд рублей.
Помимо этого, за 2 года (2008 - 2010) владельцы кооператива привлекали людей для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам. Так они обманули жителей на сумму более 300 млн рублей.
Фирмы обвиняемых получили широкую популярность из-за привлекательной рекламы. Вкладчикам предлагалось вложить деньги со ставкой до 60% годовых. Люди вкладывали от 100 тыс. до 100 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Помимо прочего, обвиняемые с помощью финансовых операций и других видов сделки получили от обманутых людей 91,5 млн рублей.
За период работы кооператива, двое молодых людей смогли обмануть 26,5 тысяч граждан. Сумма, полученная злоумышленниками, составляет более 1,6 млрд рублей.
Дело в отношении подозреваемых состоит из 2 тысяч 830 томов. Более двух лет мужчины потратили, чтобы ознакомиться с материалами, предоставленными следственными органами.
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