26 тыс. обманутых на 1,6 млрд руб.: суд начался над мошенниками Свердловской области

В течение пяти лет (2005 - 2010 годы) мошенники предлагали клиентам вкладывать деньги для участия в торгах на рынке «Форекс», на котором можно обменять валюту по свободным ценам. Таким способом злоумышленникам удалось заполучить от обманутых граждан 1,3 млрд рублей.

Помимо этого, за 2 года (2008 - 2010) владельцы кооператива привлекали людей для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам. Так они обманули жителей на сумму более 300 млн рублей.

Фирмы обвиняемых получили широкую популярность из-за привлекательной рекламы. Вкладчикам предлагалось вложить деньги со ставкой до 60% годовых. Люди вкладывали от 100 тыс. до 100 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Помимо прочего, обвиняемые с помощью финансовых операций и других видов сделки получили от обманутых людей 91,5 млн рублей.

За период работы кооператива, двое молодых людей смогли обмануть 26,5 тысяч граждан. Сумма, полученная злоумышленниками, составляет более 1,6 млрд рублей.