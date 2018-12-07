86 человек были эвакуированы из «Школы искусств» в Сухом Логе из-за пожара

6 декабря в 17:34 в «Школе искусств» в Сухом Логе Свердловской области сработала пожарная сигнализация, которая направила сигнал в пожарно-спасательную службу города. Источник горения был оперативно обнаружен и организована эвакуация людей из помещения. На момент пожара в учреждении находились 86 человек, 66 из них – дети.