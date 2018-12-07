86 человек были эвакуированы из «Школы искусств» в Сухом Логе из-за пожара
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 декабря в 17:34 в центре дополнительного образования «Школа искусств» в Сухом Логе возникло возгорание, были эвакуированы 86 человек, 66 из которых – дети.
6 декабря в 17:34 в «Школе искусств» в Сухом Логе Свердловской области сработала пожарная сигнализация, которая направила сигнал в пожарно-спасательную службу города. Источник горения был оперативно обнаружен и организована эвакуация людей из помещения. На момент пожара в учреждении находились 86 человек, 66 из них – дети.
На место происшествия прибыли 5 единиц техники и 14 пожарных, которые потушили огонь, захвативший площадь в 1,5 квадратных метра.
В результате ЧП никто не пострадал, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей