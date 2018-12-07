Бомж получил ожоги ног при пожаре на теплотрассе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: pixabay.com
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Мужчина получил ожоги 3 степени при пожаре на трубах теплотрассы в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 декабря в 12.00 по местному времени в Нижнем Тагиле по адресу ул. Карла Маркса, 99 близ жилого дома на трубах теплотрассы произошел пожар. Площадь возгорания составила 3 кв. м. К месту ЧП через 3 минуты прибыл караул пожарной охраны, огонь был потушен менее, чем за 5 минут.
В результате возгорания ожоги 3 степени получил мужчина без определенного места жительства. Предположительно, он спал на теплотрассе, у него обгорели ноги.
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Проводится проверка, сообщает Отдел надзорной деятельности пропаганды Нижнего Тагила.
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