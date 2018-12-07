Бомж получил ожоги ног при пожаре на теплотрассе в Нижнем Тагиле

7 декабря в 12.00 по местному времени в Нижнем Тагиле по адресу ул. Карла Маркса, 99 близ жилого дома на трубах теплотрассы произошел пожар. Площадь возгорания составила 3 кв. м. К месту ЧП через 3 минуты прибыл караул пожарной охраны, огонь был потушен менее, чем за 5 минут.