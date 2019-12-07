Откачивали в реанимации: в Красноярском крае два школьника отравились снюсом

Одного пришлось откачивать в реанимации. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом, заявили в мэрии города.

По данным следственного комитета Красноярского края, подростки нашли на улице пакетики с веществом, которое похоже на снюс и употребили его. По данному факту проводится проверка.

Снюс представляет собой пропитанные никотином подушечки, которые закладываются под верхнюю губу. Его опасность заключается в высоком содержании никотина. На одну подушечку приходится такое количество вещества, которое содержится в 2-4 пачках сигарет. Кроме того, благодаря доступности снюс стал очень популярен среди школьников.