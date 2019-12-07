В Нижнем Тагиле общежитие на Вагонке снова осталось без отопления и воды

6 декабря прорвало трубу между первым и вторым этажом. Кроме того, ночью в подъезде лопнула еще одна труба.

В 20:56 взорвалась батарея, хлынул кипяток. Вызвали управляющую компанию. Звонили около часа все соседи. Они [управляющая компания] приехали, все отключили и уехали. рассказывает TagilCity.ru жительница дома Екатерина.

По словам девушки, на выходных ремонтные работы проводиться не будут. Протекающие батареи были срезаны, установлены перемычки, а также отключены горячая вода и отопление.

У них уже в порядке вещей отключать все у нас. Мы устали, не можем помыть детей и мерзнем. Дети спят одетые. Два масляных обогревателя не греют 18 метров, говорит Екатерина.

Получить оперативно комментарий от управляющей компании ООО «Первый региональный оператор» на момент публикации TagilCity.ru не удалось.