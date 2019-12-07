В Нижнем Тагиле общежитие на Вагонке снова осталось без отопления и воды
В Нижнем Тагиле жители дома по улице Юности, 3 на Вагонке снова остались без горячей воды и отопления из-за прорыва аварийных коммуникаций. О том, как обстоит ситуация на данный момент, TagilCity.ru рассказала жительница дома Екатерина.
6 декабря прорвало трубу между первым и вторым этажом. Кроме того, ночью в подъезде лопнула еще одна труба.
В 20:56 взорвалась батарея, хлынул кипяток. Вызвали управляющую компанию. Звонили около часа все соседи. Они [управляющая компания] приехали, все отключили и уехали. рассказывает TagilCity.ru жительница дома Екатерина.
По словам девушки, на выходных ремонтные работы проводиться не будут. Протекающие батареи были срезаны, установлены перемычки, а также отключены горячая вода и отопление.
У них уже в порядке вещей отключать все у нас. Мы устали, не можем помыть детей и мерзнем. Дети спят одетые. Два масляных обогревателя не греют 18 метров, говорит Екатерина.
Получить оперативно комментарий от управляющей компании ООО «Первый региональный оператор» на момент публикации TagilCity.ru не удалось.
Напомним, по словам жильцов, аварийные отключения в доме происходят регулярно. В конце ноября произошел очередной прорыв. Из-за него в доме были отключена горячая вода и отопление. Жильцы обращались в управляющую компанию, оставляли заявку на ремонт. Директор УК «Первый региональный оператор» Владимир Севрюгин рассказал редакции, что замороженные радиаторы были срезаны, поставлены перемычки и ГВС в доме восстановлено. При этом он отметил, что проблемы с отоплением и водой будут продолжаться, так как коммуникации находятся в аварийном состоянии. Полностью заменить коммуникации в доме компания не может, потому что такие работы должны проводиться в рамках капитального ремонта. Он запланирован на 2033–2035 годы.