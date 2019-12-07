Внутри были бочки с горючим: в Екатеринбурге сгорел ангар со стройматериалами

Сообщение о возгорании в районе Верх-Исетского рынка поступило на пульт диспетчера в 23:45. На место прибыло 18 единиц пожарно-спасательной техники и 71 человек личного состава.

Пожарные успели вынести все горючие баллоны из помещения и строительные материалы. Площадь горения составила 1000 квадратных метров. Работа была осложнена тем, что рядом с ангаром находятся палатки, на которые огонь мог перекинуться. Часть крыши ангара рухнула.

Владельцы строительного материала и техники успели спасти спасти имущество из горящего ангара.

В 1:34 открытое горение было локализовано. Причины возгорания выясняются.

Во время пожара никто не пострадал.