Внутри были бочки с горючим: в Екатеринбурге сгорел ангар со стройматериалами
Вчера вечером, 6 декабря, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сгорел ангар со строительными материалами и бочками с горючим внутри, сообщает E1.
Сообщение о возгорании в районе Верх-Исетского рынка поступило на пульт диспетчера в 23:45. На место прибыло 18 единиц пожарно-спасательной техники и 71 человек личного состава.
Пожарные успели вынести все горючие баллоны из помещения и строительные материалы. Площадь горения составила 1000 квадратных метров. Работа была осложнена тем, что рядом с ангаром находятся палатки, на которые огонь мог перекинуться. Часть крыши ангара рухнула.
Владельцы строительного материала и техники успели спасти спасти имущество из горящего ангара.
В 1:34 открытое горение было локализовано. Причины возгорания выясняются.
Во время пожара никто не пострадал.
Напомним, что это уже четвертый крупный пожар в Екатеринбурге за сутки. Около восьми утра в поселке Большой Исток загорелся склад с покрышками. Вечером произошли остальные три возгорания. Сначала загорелось трехэтажное офисное здание. Площадь пожара составила 450 квардратных метров. Работа пожарных осложнялась ветром, из-за которого пламя распространялось быстрее. Следующий пожар произошел в здании школы на улице Белинского, 123.