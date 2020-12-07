На Урале пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором из-за денег на водку

Также в Следственном комитете рассказали, что изначально было не ясно, соответствует ли место обнаружения тела месту преступления, так как при характере травм должно быть сильное кровотечение. Однако крови обнаружено не было. В результате сыщики пришли к выводу, что тело было принесено. При обходе подъездов домов, возле одной из квартир были обнаружены следы крови.