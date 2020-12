На Урале пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором из-за денег на водку

71-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве топором собственного сына. Она решила избавиться от следов преступления и вместе с дочерью вынесла тело 46-летнего мужчины на улицу.

6 декабря в отдел полиции № 14 поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу. Сотрудники полиции установили личность и место жительства погибшего. Установлено, что в квартире на улице Ульяновская мужчина проживал вместе с матерью. Полицейские в квартире не обнаружили следов преступления. Как сообщили в полиции, при опросе мать потерпевшего сначала отрицала свою причастность, однако после изъятия камер наблюдения, где видно происходящее, признала свою вину. На кадрах две женщины вытаскивают тело, завернутое в одеяло, из подъезда. Второй женщиной оказалась дочь пенсионерки. Последняя созналась в содеянном. Ее сын вел маргинальный образ жизни, сообщают в полиции, злоупотреблял спиртным. В эти моменты он избивал старушку. В день убийства он начал требовать деньги на водку у матери, а когда она отказала — начал ее колотить. В результате она взяла в руки топор и несколько раз ударила им сына. 71-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 статьи 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе регионального СК. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для женщины. Также в Следственном комитете рассказали, что изначально было не ясно, соответствует ли место обнаружения тела месту преступления, так как при характере травм должно быть сильное кровотечение. Однако крови обнаружено не было. В результате сыщики пришли к выводу, что тело было принесено. При обходе подъездов домов, возле одной из квартир были обнаружены следы крови. Дочь женщины проходит по делу как свидетель.

