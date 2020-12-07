На Урале полицейские задержали дуэт тагильчан-закладчиков с марихуаной

На Урале полицейские задержали дуэт тагильчан-закладчиков с марихуаной

Сегодня, 20:54ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Нижнего Тагила, пытавшихся сбыть 14,14 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Ранее не судимые молодые люди 20 и 23 лет хотели сбыть наркотики путем раскладывания «закладок». Шесть свертков хранились в кармане куртки у одного из подозреваемых и еще тридцать свертков были обнаружены в салоне автомобиля ВАЗ-2112. В результате экспертизы стало ясно, что изъятое является наркотическим средством каннабис, весом 14,14 грамма.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Молодым людям грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 27 ноября стало известно, что в Нижнем Тагиле двух молодых девушек задержали за то, что они делали закладки с наркотическими веществами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было изъято почти 40 грамм мефедрона.

Stories:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Related news:
наркотикиполицияНижний ТагилЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы