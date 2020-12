На Урале полицейские задержали дуэт тагильчан-закладчиков с марихуаной

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Нижнего Тагила, пытавшихся сбыть 14,14 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Ранее не судимые молодые люди 20 и 23 лет хотели сбыть наркотики путем раскладывания «закладок». Шесть свертков хранились в кармане куртки у одного из подозреваемых и еще тридцать свертков были обнаружены в салоне автомобиля ВАЗ-2112. В результате экспертизы стало ясно, что изъятое является наркотическим средством каннабис, весом 14,14 грамма. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Молодым людям грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Напомним, 27 ноября стало известно, что в Нижнем Тагиле двух молодых девушек задержали за то, что они делали закладки с наркотическими веществами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было изъято почти 40 грамм мефедрона. В Нижнем Тагиле задержали двух молодых дам-закладчиц с мефедроном

