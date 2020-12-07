На Урале полицейские задержали дуэт тагильчан-закладчиков с марихуаной

Ранее не судимые молодые люди 20 и 23 лет хотели сбыть наркотики путем раскладывания «закладок». Шесть свертков хранились в кармане куртки у одного из подозреваемых и еще тридцать свертков были обнаружены в салоне автомобиля ВАЗ-2112. В результате экспертизы стало ясно, что изъятое является наркотическим средством каннабис, весом 14,14 грамма.