В Качканаре медицинские сотрудники пришли брать анализ к пациентке, которая две недели назад умерла от коронавируса.

44-летняя Ольга скончалась в больнице Нижнего Тагила, сообщает издание «Новый Качканар». У нее остался 12-летний сын. Напомним, местный житель Заречного три недели болел двусторонней пневмонией и, по словам пациентов больницы, не смог дождаться перевода в реанимацию, скончавшись в возрасте 45 лет. На Урале пациенты рассказали о смерти мужчины после 3-хнедельного ожидания реанимации

