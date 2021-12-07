11-летний пассажир «Яндекс.Такси» попал в больницу в результате ДТП в Екатеринбурге

Удирал от полиции: подробности ДТП с погибшим на Исинском тракте под Тагилом 4 Фото

Погибший водитель «Киа Рио», который врезался в дерево на Исинском тракте, удирал от сотрудников ГИБДД, так как ехал на автомобиле без номеров.