11-летний пассажир «Яндекс.Такси» попал в больницу в результате ДТП в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 декабря, возле дома на Волгоградской, 27 в Екатеринбурге. Hyundai Solaris управлял 29-летний мужчина. Иномарка принадлежит сервису «Яндекс.Такси». Автомобиль двигался в сторону улицы Амундсена по Волгоградской, в салоне находились екатеринбуржец и его 11-летний сын, сообщает Е1.
Водитель Hyundai Solaris начал поворачивать налево, но не уступил дорогу ехавшему навстречу Audi Q5. В результате маневра таксиста автомобили столкнулись. 11–летний пассажир такси получил травмы и попал в больницу.
На момент аварии водитель Hyundai Solaris был трезв. Мужчину сотрудники ГИБДД привлекли за несоблюдение им правил приоритета при проезде перекрестка.