11-летний пассажир «Яндекс.Такси» попал в больницу в результате ДТП в Екатеринбурге

11-летний пассажир «Яндекс.Такси» попал в больницу в результате ДТП в Екатеринбурге
11-летний пассажир «Яндекс.Такси» попал в больницу в результате ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге результате аварии 11-летний мальчик попал в больницу. «Яндекс.Такси» и Audi Q5 не смогли поделить перекресток.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 декабря, возле дома на Волгоградской, 27 в Екатеринбурге. Hyundai Solaris управлял 29-летний мужчина. Иномарка принадлежит сервису «Яндекс.Такси». Автомобиль двигался в сторону улицы Амундсена по Волгоградской, в салоне находились екатеринбуржец и его 11-летний сын, сообщает Е1.

Фото:ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Водитель Hyundai Solaris начал поворачивать налево, но не уступил дорогу ехавшему навстречу Audi Q5. В результате маневра таксиста автомобили столкнулись. 11–летний пассажир такси получил травмы и попал в больницу.

На момент аварии водитель Hyundai Solaris был трезв. Мужчину сотрудники ГИБДД привлекли за несоблюдение им правил приоритета при проезде перекрестка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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