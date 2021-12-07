29-летняя женщина во время ссоры ударила ножом сожителя в Екатеринбурге

29-летняя женщина во время ссоры ударила ножом сожителя в Екатеринбурге
29-летняя женщина во время ссоры ударила ножом сожителя в Екатеринбурге
Сегодня, 22:44ПроисшествияФото: 1MI
29-летняя жительница Екатеринбурга подозревается в том, что в процессе ссоры нанесла ножевое ранение своему 32-летнему сожителю.

Происшествие случилось 5 декабря на улице Шефской. В результате пострадавший был госпитализирован в ЦГБ № 23. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая созналась в нападении и рассказала, что все произошло из-за личной неприязни, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь ей грозит до восьми лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, 5 декабря на улице Волгоградской в Екатеринбурге молодой человек напал на человека, нанес ему ножевое ранение и угнал грузовик.

Сюжеты:
Екатеринбург
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