29-летняя женщина во время ссоры ударила ножом сожителя в Екатеринбурге

Происшествие случилось 5 декабря на улице Шефской. В результате пострадавший был госпитализирован в ЦГБ № 23. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая созналась в нападении и рассказала, что все произошло из-за личной неприязни, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Теперь ей грозит до восьми лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, 5 декабря на улице Волгоградской в Екатеринбурге молодой человек напал на человека, нанес ему ножевое ранение и угнал грузовик.