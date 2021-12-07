29-летняя женщина во время ссоры ударила ножом сожителя в Екатеринбурге

Происшествие случилось 5 декабря на улице Шефской. В результате пострадавший был госпитализирован в ЦГБ № 23. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая созналась в нападении и рассказала, что все произошло из-за личной неприязни, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.