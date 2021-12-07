700 тысяч рублей перевела мошенникам медсестра одной из горбольниц Нижнего Тагила

700 тысяч рублей перевела мошенникам медсестра одной из горбольниц Нижнего Тагила
700 тысяч рублей перевела мошенникам медсестра одной из горбольниц Нижнего Тагила
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: 1МI
Медработница одной из больниц Нижнего Тагила перевела на счет мошенников 700 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по стандартной схеме, говорят в полиции.

На «резервный счет» мошенников перевела медсестра одной из больниц Нижнего Тагила 700 тысяч рублей. Женщину «развели» по стандартной схеме — с ней связались от имени представителя банка, далее задействовали мнимых сотрудников службы безопасности финансовой организации, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

С пострадавшей связалась от имени сотрудников банка девушка, чтобы предупредить тагильчанку о том, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы неизвестные не смогли провернуть «махинации», медсестру убедили выполнить все инструкции сотрудника службы безопасности финансовой организации. Последний, в свою очередь, поинтересовался у пострадавшей всей информацией о банковских счетах в различных финансовых организациях, предложив, в итоге, оформить кредит в одной из них.

Далее пострадавшую убедили, что все деньги надо перевести на безопасные счета частями по номеру телефона, что медсестра и сделала — из салона сотовой связи на Ленина женщина совершила 45 переводов на номер, который зарегистрирован в Московской области.

После всех совершенных операций женщине на телефон прислали сканы документов о погашении кредита. Пострадавшая решила удостовериться в этом, обратившись в банк, где ей выдали кредит. Однако сотрудники офиса разочаровали тагильчанку, сказав, что заём не погашен, а женщина стала жертвой мошенников.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Правоохранители проверили номер телефона, по которому тагильчанка делала переводы, и выяснили, что еще как минимум 8 транзакций были совершены из разных уголков России.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Сюжеты:
Нижний Тагил
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