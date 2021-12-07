700 тысяч рублей перевела мошенникам медсестра одной из горбольниц Нижнего Тагила

Медработница одной из больниц Нижнего Тагила перевела на счет мошенников 700 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по стандартной схеме, говорят в полиции.

На «резервный счет» мошенников перевела медсестра одной из больниц Нижнего Тагила 700 тысяч рублей. Женщину «развели» по стандартной схеме — с ней связались от имени представителя банка, далее задействовали мнимых сотрудников службы безопасности финансовой организации, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». С пострадавшей связалась от имени сотрудников банка девушка, чтобы предупредить тагильчанку о том, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы неизвестные не смогли провернуть «махинации», медсестру убедили выполнить все инструкции сотрудника службы безопасности финансовой организации. Последний, в свою очередь, поинтересовался у пострадавшей всей информацией о банковских счетах в различных финансовых организациях, предложив, в итоге, оформить кредит в одной из них. Далее пострадавшую убедили, что все деньги надо перевести на безопасные счета частями по номеру телефона, что медсестра и сделала — из салона сотовой связи на Ленина женщина совершила 45 переводов на номер, который зарегистрирован в Московской области. После всех совершенных операций женщине на телефон прислали сканы документов о погашении кредита. Пострадавшая решила удостовериться в этом, обратившись в банк, где ей выдали кредит. Однако сотрудники офиса разочаровали тагильчанку, сказав, что заём не погашен, а женщина стала жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Правоохранители проверили номер телефона, по которому тагильчанка делала переводы, и выяснили, что еще как минимум 8 транзакций были совершены из разных уголков России. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

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