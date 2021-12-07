Толкнувшему под иномарку девушку жителю Красноуфимска грозит два года колонии

Жителя Красноуфимска Михаила Дихтяря, причастного к гибели своей сожительницы Светланы Маминой, будут судить по более мягкой статье — причинении смерти по неосторожности. Родные погибшей уверены, что обвиняемый совершил убийство.

В Первоуральске суд начал рассматривать дело о гибели под колесами иномарки в 2015 году жительницы Красноуфимска Светланы Маминой. Женщина попала под колеса иномарки на трассе под Екатеринбургом. Водителя, сбившего насмерть Светлану, так и не нашли, а обстоятельства ее гибели открылись спустя пять лет. По словам родной сестры, погибшей, Михаил Дихтярь специально толкнул свою сожительницу под колеса проезжавшего автомобиля после ссоры. Однако адвокат обвиняемого, высказываясь о событиях трагической ночи, говорит, что мужчине стало плохо. Из-за этого Светлана вышла на трассу и пыталась найти тех, кто поможет ее возлюбленному, пишет «КП-Екатеринбург». В материалах дела изначально данное происшествие квалифицировали как «убийство», однако в суд дело передали совсем по другой статье. Представители СК и прокуратуры изданию данный факт не комментируют. Напомним, в 2020 году стали известны подробности гибели Светланы Маминой, произошедшей пять лет назад на трассе вблизи Первоуральска. Свидетели произошедшего рассказали, что совместно со своим другом, сожителем свердловчанки Михаилом Дихтярем, поехали в Екатеринбург, чтобы купить наркотическую смесь. Знакомые и родные девушки уверены, что под колеса иномарки Светлану толкнул именно ее гражданский супруг. У погибшей осталось двое детей.

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