Толкнувшему под иномарку девушку жителю Красноуфимска грозит два года колонии

Толкнувшему под иномарку девушку жителю Красноуфимска грозит два года колонии
Толкнувшему под иномарку девушку жителю Красноуфимска грозит два года колонии
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1МI
Жителя Красноуфимска Михаила Дихтяря, причастного к гибели своей сожительницы Светланы Маминой, будут судить по более мягкой статье — причинении смерти по неосторожности. Родные погибшей уверены, что обвиняемый совершил убийство.

В Первоуральске суд начал рассматривать дело о гибели под колесами иномарки в 2015 году жительницы Красноуфимска Светланы Маминой. Женщина попала под колеса иномарки на трассе под Екатеринбургом. Водителя, сбившего насмерть Светлану, так и не нашли, а обстоятельства ее гибели открылись спустя пять лет.

По словам родной сестры, погибшей, Михаил Дихтярь специально толкнул свою сожительницу под колеса проезжавшего автомобиля после ссоры. Однако адвокат обвиняемого, высказываясь о событиях трагической ночи, говорит, что мужчине стало плохо. Из-за этого Светлана вышла на трассу и пыталась найти тех, кто поможет ее возлюбленному, пишет «КП-Екатеринбург».

В материалах дела изначально данное происшествие квалифицировали как «убийство», однако в суд дело передали совсем по другой статье. Представители СК и прокуратуры изданию данный факт не комментируют.

Напомним, в 2020 году стали известны подробности гибели Светланы Маминой, произошедшей пять лет назад на трассе вблизи Первоуральска. Свидетели произошедшего рассказали, что совместно со своим другом, сожителем свердловчанки Михаилом Дихтярем, поехали в Екатеринбург, чтобы купить наркотическую смесь. Знакомые и родные девушки уверены, что под колеса иномарки Светлану толкнул именно ее гражданский супруг. У погибшей осталось двое детей.

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