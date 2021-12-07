Предпринимательница из Екатеринбурга взяла в займы и не вернула свыше 70 млн рублей

Предпринимательница из Екатеринбурга взяла в займы и не вернула свыше 70 млн рублей
Предпринимательница из Екатеринбурга взяла в займы и не вернула свыше 70 млн рублей
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: 1MI
В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга о мошенническом хищении у десяти человек более 70 млн рублей.

Как полагает следствие, свердловчанка в 2018-2019 годах, используя свою репутацию успешной предпринимательницы, назанимала у своих знакомых денег, обещая выплату процентов с взятых сумм, а на самом деле даже не планируя возвращать полученные денежные средства. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в ее честности, мошенница писала расписки о получении денег и частично выплачивала проценты за займы.

Итогом ее деятельности стали 10 пострадавших свердловчан, которые потеряли более 70 млн рублей. Уголовное дело в отношении бизнес-леди рассмотрит Орджоникидзевский районный суд областной столицы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы по теме:
мошенничествоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы