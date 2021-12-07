Предпринимательница из Екатеринбурга взяла в займы и не вернула свыше 70 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга о мошенническом хищении у десяти человек более 70 млн рублей.

Как полагает следствие, свердловчанка в 2018-2019 годах, используя свою репутацию успешной предпринимательницы, назанимала у своих знакомых денег, обещая выплату процентов с взятых сумм, а на самом деле даже не планируя возвращать полученные денежные средства. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в ее честности, мошенница писала расписки о получении денег и частично выплачивала проценты за займы. Итогом ее деятельности стали 10 пострадавших свердловчан, которые потеряли более 70 млн рублей. Уголовное дело в отношении бизнес-леди рассмотрит Орджоникидзевский районный суд областной столицы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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