Травму шеи диагностировали у пострадавшего от рук екатеринбуржца фельдшера

Итогом конфликта между отцом малыша и фельдшером скорой помощи в Екатеринбурге стала травма шеи у медработника. Конфликт произошел в минувшие выходные в Екатеринбурге. Бригада скорой приехала на вызов к маленькому ребенку — отец мальчика потребовал взять у малыша тест на коронавирус. Медики объяснили свердловчанину, что у них нет полномочий на взятие мазка для проведения ПЦР-теста, сообщает Е1.
Однако екатеринбуржец не успокоился и схватил за шею фельдшера. У медика в итоге диагностировали травму около шейного отдела позвоночника слева — к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.
Источник издания в Минздраве Свердловской области поделился, что с начала года зафиксировано 22 подобных случая.