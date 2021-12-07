Травму шеи диагностировали у пострадавшего от рук екатеринбуржца фельдшера

Травму шеи диагностировали у пострадавшего от рук екатеринбуржца фельдшера
Травму шеи диагностировали у пострадавшего от рук екатеринбуржца фельдшера
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: 1МI
У фельдшера скорой помощи, на которого напал отец маленького пациента из Екатеринбурга, медики диагностировали травму шеи. Причиной конфликта стал ПЦР-тест.

Итогом конфликта между отцом малыша и фельдшером скорой помощи в Екатеринбурге стала травма шеи у медработника. Конфликт произошел в минувшие выходные в Екатеринбурге. Бригада скорой приехала на вызов к маленькому ребенку — отец мальчика потребовал взять у малыша тест на коронавирус. Медики объяснили свердловчанину, что у них нет полномочий на взятие мазка для проведения ПЦР-теста, сообщает Е1.

Однако екатеринбуржец не успокоился и схватил за шею фельдшера. У медика в итоге диагностировали травму около шейного отдела позвоночника слева — к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.

Источник издания в Минздраве Свердловской области поделился, что с начала года зафиксировано 22 подобных случая.

Сюжеты:
Екатеринбург
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