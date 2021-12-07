Травму шеи диагностировали у пострадавшего от рук екатеринбуржца фельдшера

Итогом конфликта между отцом малыша и фельдшером скорой помощи в Екатеринбурге стала травма шеи у медработника. Конфликт произошел в минувшие выходные в Екатеринбурге. Бригада скорой приехала на вызов к маленькому ребенку — отец мальчика потребовал взять у малыша тест на коронавирус. Медики объяснили свердловчанину, что у них нет полномочий на взятие мазка для проведения ПЦР-теста, сообщает Е1.