За перелом позвоночника у своего воспитанника заплатит тренер по самбо из Кировграда

За перелом позвоночника у своего воспитанника заплатит тренер по самбо из Кировграда
За перелом позвоночника у своего воспитанника заплатит тренер по самбо из Кировграда
Сегодня, 13:15ПроисшествияФото: 1МI
Тренер по самбо из Кировграда заплатит за травмирование своего воспитанника на соревнованиях. Родители узнали об увечьях сына только спустя две недели — у ребенка медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Тренер по самбо из Кировграда признан виновным в халатном отношении к своим воспитанникам. Один из детей получил травму на выездных соревнованиях в Верхней Пышме. Однако родителям о случившемся педагог говорить не стал. Правда открылась спустя две недели после соревнований, сообщает Свердловская областная прокуратура.

Ребенок после поездки начал жаловаться родителям на боли в спине, которые нарастали с каждым днем. После того, как медики обследовали юного спортсмена, выяснилось, что у мальчика компрессионный неосложненный перелом позвоночника и перелом акромиального конца левой ключицы без смещения.

Как рассказали редакции в надзорном ведомстве, тренер не только не сообщил родителям ребёнка о травме, но и не стал вызывать медиков после случившегося. В итоге прокуратура подала в интересах мальчика в суд. Теперь педагогу придется выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить реабилитацию воспитанника в 32 тысячи рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Материалы по теме:
Кировградпереломтренерсамбо
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы