За перелом позвоночника у своего воспитанника заплатит тренер по самбо из Кировграда

Тренер по самбо из Кировграда признан виновным в халатном отношении к своим воспитанникам. Один из детей получил травму на выездных соревнованиях в Верхней Пышме. Однако родителям о случившемся педагог говорить не стал. Правда открылась спустя две недели после соревнований, сообщает Свердловская областная прокуратура.
Ребенок после поездки начал жаловаться родителям на боли в спине, которые нарастали с каждым днем. После того, как медики обследовали юного спортсмена, выяснилось, что у мальчика компрессионный неосложненный перелом позвоночника и перелом акромиального конца левой ключицы без смещения.
Как рассказали редакции в надзорном ведомстве, тренер не только не сообщил родителям ребёнка о травме, но и не стал вызывать медиков после случившегося. В итоге прокуратура подала в интересах мальчика в суд. Теперь педагогу придется выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить реабилитацию воспитанника в 32 тысячи рублей.
Приговор в законную силу не вступил.