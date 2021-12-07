За перелом позвоночника у своего воспитанника заплатит тренер по самбо из Кировграда

Тренер по самбо из Кировграда заплатит за травмирование своего воспитанника на соревнованиях. Родители узнали об увечьях сына только спустя две недели — у ребенка медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Тренер по самбо из Кировграда признан виновным в халатном отношении к своим воспитанникам. Один из детей получил травму на выездных соревнованиях в Верхней Пышме. Однако родителям о случившемся педагог говорить не стал. Правда открылась спустя две недели после соревнований, сообщает Свердловская областная прокуратура. Ребенок после поездки начал жаловаться родителям на боли в спине, которые нарастали с каждым днем. После того, как медики обследовали юного спортсмена, выяснилось, что у мальчика компрессионный неосложненный перелом позвоночника и перелом акромиального конца левой ключицы без смещения. Как рассказали редакции в надзорном ведомстве, тренер не только не сообщил родителям ребёнка о травме, но и не стал вызывать медиков после случившегося. В итоге прокуратура подала в интересах мальчика в суд. Теперь педагогу придется выплатить родителям ребенка 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить реабилитацию воспитанника в 32 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил. Родители баскетболистов обратились к прокурору в защиту тренеров «Юпитера» в Тагиле

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