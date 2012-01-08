Пенсионер из Нижнего Тагила сам привел к себе домой грабителей

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловскойобласти, 5 января 2012 г. в дежурную часть отделения полиции обратилсяпенсионер, которого избили и ограбили двое малознакомых молодых людей.Мужчина сам привел преступников к себе в квартиру, познакомившись с нимив кафе. Гости быстро начали требовать продолжения застолья за счетпенсионера. Но когда у пожилого мужчины не оказалось денег на дальнейшеепразднование, он был избит и ограблен новыми знакомыми. Молодые людивынесли из квартиры доверчивого хозяина телевизор и микроволновую печь.

Прибывшая на место происшествия группа немедленногореагирования задержала недалеко от дома пенсионера двух молодых людей,подходящих под описание потерпевшего. Таким образом, сотрудникамотделения полиции удалось раскрыть это тяжкое преступление по горячимследам. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Вотношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодексаРФ (грабеж).