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Пенсионер из Нижнего Тагила сам привел к себе домой грабителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионер из Нижнего Тагила сам привел к себе домой грабителей

8 января 2012, 13:33ПроисшествияИрина Гольмгрейн
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