Пенсионер из Нижнего Тагила сам привел к себе домой грабителей
Пенсионер из Нижнего Тагила Свердловской области привел грабителей к себе домой после совместного застолья в кафе.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловскойобласти, 5 января 2012 г. в дежурную часть отделения полиции обратилсяпенсионер, которого избили и ограбили двое малознакомых молодых людей.Мужчина сам привел преступников к себе в квартиру, познакомившись с нимив кафе. Гости быстро начали требовать продолжения застолья за счетпенсионера. Но когда у пожилого мужчины не оказалось денег на дальнейшеепразднование, он был избит и ограблен новыми знакомыми. Молодые людивынесли из квартиры доверчивого хозяина телевизор и микроволновую печь.
Прибывшая на место происшествия группа немедленногореагирования задержала недалеко от дома пенсионера двух молодых людей,подходящих под описание потерпевшего. Таким образом, сотрудникамотделения полиции удалось раскрыть это тяжкое преступление по горячимследам. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Вотношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодексаРФ (грабеж).
Задержанные ранее уже были судимы за аналогичныепреступления. На сей раз им грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.Микроволновая печь и телевизор в ближайшее время будут возвращенызаконному владельцу.
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