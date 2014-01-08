Тагильские гангстеры: у парней, избивших мужчину, изъяли пистолет и 30 патронов (ФОТО)

Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели трех нетрезвых молодых людей, которые, размахивая обрезом ружья и пистолетом, избивали мужчину. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции № 18 для дальнейшего разбирательства, а потерпевшего стражи порядка отвезли в травмпункт.

Установлено, что у пострадавшего возник конфликт с незнакомцами во время парковки автомобиля. Мужчина подъехал к своему дому. Для парковки личного автомобиля «Nissan-Qashqai» на стоянку во дворе пятиэтажки он сдавал задним ходом. Рядом, в припаркованном на тротуаре «Honda-Integra», сидели и распивали спиртные напитки трое молодых людей. Видимо, им не понравилось, что «Nissan» маневрирует вблизи их машины, и агрессивно настроенные приятели вышли из салона, чтобы высказать свои претензии владельцу кроссовера. Словесный конфликт мгновенно перешел в драку с угрозой насилия. Очевидцы конфликта вызвали полицию.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГУ Управления МВД России

Помимо изъятого безномерного обреза охотничьего двуствольного ружья 20 калибра, в стволах которого находились два латунных патрона, и травматического пистолета «ТТ», следственно-оперативной группой при осмотре автомобиля «Honda-Integra» обнаружено порядка 30 патронов различного калибра.

В настоящее время с задержанными молодыми людьми работают сотрудники уголовного розыска. Все трое ранее не судимы, имеют постоянное место работы, всем по 24 года. После исследования экспертами-криминалистами оружия и патронов, а также получения справки о причинённом вреде здоровью потерпевшего, по данным фактам будет принято законное процессуальное решение.