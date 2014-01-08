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Тагильские гангстеры: у парней, избивших мужчину, изъяли пистолет и 30 патронов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские гангстеры: у парней, избивших мужчину, изъяли пистолет и 30 патронов (ФОТО)

8 января 2014, 15:50Происшествия
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