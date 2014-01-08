В конце прошлого года в Нижнем Тагиле угнали авто: владельцы обращаются к тагильчанам (ФОТО)
8 января 2014, 13:20Происшествия
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Угон автомобилей, а тем более произведенных отечественным автопромом, является одной из самых злободневных проблем не только в Нижнем Тагиле. Регулярно от ГИБДД приходят сообщения о том, что в разных районах города находят автомобили, которые числятся в угоне. Иногда сотрудникам ДПС даже приходится гоняться за преступниками.
Накануне в редакцию TagilCity.ru обратилась Елена. Девушка сообщает, что 9 декабря 2013 года от стоянки по улице Вагоностроителей, 2а, у магазина «Фиалка» была угнана Лада Priora Универсал черного цвета. Государственный номер – Р299ТО (96).
Елена обращается к тагильчанам, свидетелям - тем, у кого есть какая-либо информация. Обращаться по номеру телефона 8-963-444-1689 или к Елене в социальной сети. За любую информацию по данному делу обещано вознаграждение.
Фото машины предоставлено Еленой
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