В конце прошлого года в Нижнем Тагиле угнали авто: владельцы обращаются к тагильчанам (ФОТО)

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратилась Елена. Девушка сообщает, что 9 декабря 2013 года от стоянки по улице Вагоностроителей, 2а, у магазина «Фиалка» была угнана Лада Priora Универсал черного цвета. Государственный номер – Р299ТО (96).

Елена обращается к тагильчанам, свидетелям - тем, у кого есть какая-либо информация. Обращаться по номеру телефона 8-963-444-1689 или к Елене в социальной сети. За любую информацию по данному делу обещано вознаграждение.