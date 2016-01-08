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Женщина-водитель попала в больницу после того как её автомобиль выскочил на встречную полосу под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина-водитель попала в больницу после того как её автомобиль выскочил на встречную полосу под Нижним Тагилом (ФОТО)

8 января 2016, 11:40ПроисшествияДенис Таратонов
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