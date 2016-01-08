Женщина-водитель попала в больницу после того как её автомобиль выскочил на встречную полосу под Нижним Тагилом (ФОТО)

Женщина 1955 года рождения ехала на автомобиле «Kia Rio» по указанной автодороге со стороны Нижнего Тагила в сторону посёлка Уралец. На 34 километре она не справилась с управлением и её автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с идущим в обратном направлении «Renault Scenic», управляемым мужчиной 1959 года рождения.

Несмотря на то, что автомобили получили в аварии значительные технические повреждения, их водители и пассажиры не получили серьёзных травм.

Водитель «Kia Rio» ушибла грудную клетку, медики отправили её в ЦГБ №3. Водитель «Renault Scenic» не пострадал. Пассажир автомобиля, девушка 1988 года рождения, после осмотра в больнице была отпущена домой. Она ушибла грудную клетку слева, но её состояние не потребовало амбулаторного лечения.

3 января под Екатеринбургом на встречную полосу выехал автомобиль «Audi». Это привело к гибели целой семьи.