42-летний судья Валерий Ложкарев умер в Екатеринбурге от сердечного приступа

Работу в военной прокуратуре Ложкарев начал с должности следователя, затем стал помощником прокурора. В дальнейшем работал в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа, где контролировал работу следственных органов. С 2009 года шесть лет возглавлял 312 ВП в Гюмри.

В конце 2015 года Ложкарев был назначен на должность военного прокурора 314 военной прокуратуры в Анапе. Экзамен на должность судьи сдал в марте 2017 года. С этого же года был назначен на должность зампреда Нижнетагильского гарнизонного военного суда. В мае 2018 года стал старшим советником юстиции в екатеринбургском гарнизонном военном суде.