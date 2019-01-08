Тагильчанка подозревается в краже 7500 рублей у пенсионерки
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница Нижнего Тагила была задержана правоохранителями. Она подозревается в краже 7500 рублей из комнаты в общежитии Вагонки.
Сюжеты: Нижний Тагил
7 января из комнаты в общежитии на улице Окунева у 64-летней женщины были украдены денежные средства в сумме 7 тысяч 500 рублей.
По подозрению в совершении преступления была задержана 33-летняя тагильчанка. Ранее женщина уже имела судимость.
Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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