При крушении украинского самолёта в Иране все пассажиры погибли
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 8 января, в Тегеране разбился украинский авиалайнер. В результате крушения самолёта выживших нет, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на иранское информагенство Tasnim.
Украинский самолет Boeing-737 разбился утром у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту находилось 167 пассажиров.
По предварительным данным авиакомпании «Международные авиалинии Украины», пассажиры и экипаж самолёта погибли.
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