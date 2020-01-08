В Нижнем Тагиле сбили ребёнка на пешеходном переходе

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Вчера, 7 января, в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Оплетина — Липовый Тракт произошло ДТП. В результате аварии пострадал несовершеннолетний, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о ДТП поступила из детской ЦГБ. По предварительным данным, водитель двигался в сторону улицы Черных по Липовому Тракту. Он совершил наезд на девочку 2013 года рождения, переходившую дорогу с мамой по пешеходному переходу. Ребёнок госпитализирован с сотрясением головного мозга.
Полиция ищет очевидцев ДТП.
Напомним, 6 января на Вагонке водитель ВАЗ-2114 сбил молодого человека на пешеходном переходе.
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