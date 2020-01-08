В Нижнем Тагиле сбили ребёнка на пешеходном переходе

Информация о ДТП поступила из детской ЦГБ. По предварительным данным, водитель двигался в сторону улицы Черных по Липовому Тракту. Он совершил наезд на девочку 2013 года рождения, переходившую дорогу с мамой по пешеходному переходу. Ребёнок госпитализирован с сотрясением головного мозга.