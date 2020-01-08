В Рождество в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля

В 9:11 поступило сообщение о пожаре на улице Декабристов. В помещении общей площадью 78 квадратных метров сгорели «Лада Гранта» и ВАЗ-2105. Кроме того, повреждены кровля, перекрытие и перегородки жилого дома. На месте пожара работали 14 сотрудников и четыре единицы техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

О пожаре в гаражном комплексе «Рудничный» стало известно в 13:10. Было повреждено имущество в гараже и кузов автомобиля Toyota Corolla. Пожар ликвидировали восемь человек и две спецмашины. По факту инцидента проводится проверка и устанавливается размер ущерба.