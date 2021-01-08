Девочка из шкафа, медведь-трупоед и посмертная вечеринка: чем нас удивил 2020 год?

Дети — цветы жизни. Так говорят, и, наверное, поэтому большинство людей особенно остро воспринимают трагические моменты, если в них задействованы несовершеннолетние. К сожалению, жизнь несправедлива. Мы не понимаем, почему на долю крохи выпала именно такая судьба. В 2020 произошло несколько громких случаев, главными героями которых оказались дети.
В начале года скончался юный тагильчанин. Летом он оказался неподалеку от места, где по банкам стреляла компания нетрезвых парней. 8-летний Егор пострадал от пули из пневматического оружия, попавшей ему в голову. Ребенок был незамедлительно доставлен в Екатеринбург на вертолете. За несколько месяцев врачи провели десять операций на головном мозге, но спасти мальчика не удалось. Год закончился тем, что 30 декабря Александр Борисов, из винтовки которого был застрелен Егор, получил девять лет колонии строгого режима.
В середине осени громкая история из небольшого города потрясла не только Свердловскую область, но и всю Россию. В Карпинске обнаружили полугодовалую девочку Полину, которую мать с самого рождения держала в шкафу. Ребенка в тяжелом состоянии нашли подруги горе-матери, которые зашли в гости. Полина была доставлена в детскую больницу Екатеринбурга. Ее ситуацию прокомментировали не только свердловские, но и российские высокопоставленные лица. К счастью, девочка выжила, и на данный момент врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное. В середине декабря стало известно, что следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней матери Полины. Женщину обвинили по двум статьям.
25 декабря, в Нижнем Тагиле, на Старателе, произошла страшная трагедия: 8-летняя девочка погибла, катаясь на санках с горки. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, но спасти несовершеннолетнюю не удалось. Как стало известно, девочка попросилась вместе с бабушкой сходить в магазин. Она хотела покататься на горке, но в один момент поскользнулась и упала. В результате девочка получила смертельную травму.
В мире существует бессчетное множество психологических отклонений. В их число входит и педофилия — тяга к несовершеннолетним. Именно она заставляет педофила совершать страшные вещи и подвергать насильственным действиям ни в чем неповинных детей. Ежегодно правосудие карает сотни маньяков-педофилов. Минувший год не обошелся без таких случаев.
В ноябре свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины 1968 года рождения. Его обвинили в убийстве, а также изнасиловании несовершеннолетних, произошедших в 1996 году. По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к своей знакомой. Там он убил ее, а после изнасиловал и также убил двух ее несовершеннолетних дочерей: 16 и 13 лет.
В конце декабря Свердловская область узнала ужасающую историю 16-летней девочки, которую девять лет насиловал отчим. 46-летнего екатеринбуржца обвиняют по 79 эпизодам в период, когда пострадавшей не было 14 лет, и 21 эпизоду изнасилования за последние два года.
Осенью в Екатеринбурге возобновился процесс по делу 35-летнего прапорщика Владислава Ханипова, которого обвиняют в педофилии. На момент ареста, 4 марта 2020 года, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам. В ноябре их количество увеличилось до десяти. По версии следствия, мужчина несколько раз вступал в половую связь с 12-летней школьницей в общежитии.
В декабре, в Екатеринбурге, заведующий одного из отделений больницы № 40 был задержан по подозрению в педофилии. По предположениям следователей, 48-летний мужчина причастен к преступлениям в поселке Большой Исток, расположенный в Сысертском районе. Не исключается, что именно он показал половой орган восьмилетней девочке.
По всему миру, ежедневно, десятки тысяч людей нападают и убивают друг на друга. Подобное порицается в обществе, а виновники, как правило, несут соответствующее наказание. Но помогает ли это снизить градус преступности? Из года в год свердловчан не перестают поражать случаи жестокости и несправедливости, происходящие с такими же людьми, как и все мы.
Летом суд вынес приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле. По версии следствия, сотрудники ППС задержали уроженку Казахстана и отвезли ее в гаражный кооператив, где по очереди изнасиловали. Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов должны были провести шесть лет в тюрьме, а Вадим Мустафин — шесть с половиной лет. Однако позже Свердловский областной суд принял решение отменить текущий приговор и заменить заключение под стражу на запрет определенных действий.
18 марта, в Первоуральске, у пропускного пункта на судебный участок мирового суда, мужчина подкараулил свою супругу и зарезал ее. Женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Примечательно, что в суде должны были слушать дело по статье «Побои», возбужденное в отношении мужчины по заявлению жены. В суд они приехали по отдельности, поскольку вместе не проживают. Также в процессе схватки пострадал судебный пристав, который пытался защитить погибшую.
В ноябре Свердловскую область потряс случай, заставивший многих задуматься о безопасности интернет-знакомств. В Екатеринбурге молодые девушки познакомились с компанией парней, после чего отравились на квартиру одного из них. Там хозяин жилплощади устроил стрельбу из охотничьего карабина, которая повлекла за собой гибель четырех человек, и покончил с собой. Одной девушке, чтобы выжить, пришлось притвориться мертвой, пока сотрудники полиции пытались попасть в квартиру. Еще одна 16-летняя девочка не пострадала.
Весной в Дзержинском суде Нижнего Тагила был оглашен приговор четверым тагильчанам, нападавшим на наркоманов. Как было установлено следствием, в прошлом году злоумышленники подкараулили искавших закладку наркоманов и совершили нападение. В процессе потасовки группировка похитила деньги, телефон и нанесла тяжелые ранения двум наркозависимым. Награбленное они распорядились по своему усмотрению.
Июнь запомнился тем, что в Екатеринбурге неизвестные, без видимых на то причин, обстреляли трамвай с пассажирами, стоявший на остановке. В результате у одной из пассажирок врачи зафиксировали травму шеи, однако госпитализация ей не потребовалась. Обстрел происходил из соседнего дома.
Не обошелся 2020 и без курьезных моментов, которые жители Свердловской области еще долго будут вспоминать с неоднозначными и смешанными чувствами.
В ноябре, в Нижнем Тагиле, ликвидировали медведя, который раскапывал могилы на кладбище «Пихтовые горы». Животное было застрелено рядом с «газовой трубой». Как рассказал редакции TagilCity.ru общественник Александр Коченков, медведя застрелил директор Ледового дворца. Ранее животное даже сумело добраться до тела. После этого было организовано дежурство сотрудниками департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира с целью отстрела медведя.
29 декабря, в Нижнем Тагиле, сотрудница правоохранительных органов во время дежурства потеряла табельное оружие. Пистолет Макарова, заряженный восьмью патронами, был утерян в районе парка «Народный». Позже в гарнизон тагильской полиции приехали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области для того, чтобы провести проверку по факту случившегося. Через пять дней оружие принес в полицию неоднократно судимый мужчина, пояснив, что нашел его в сугробе, а 37-летнюю бывшую владелицу пистолета уволили со службы.