Девочка из шкафа, медведь-трупоед и посмертная вечеринка: чем нас удивил 2020 год?

В середине осени громкая история из небольшого города потрясла не только Свердловскую область, но и всю Россию. В Карпинске обнаружили полугодовалую девочку Полину, которую мать с самого рождения держала в шкафу. Ребенка в тяжелом состоянии нашли подруги горе-матери, которые зашли в гости. Полина была доставлена в детскую больницу Екатеринбурга. Ее ситуацию прокомментировали не только свердловские, но и российские высокопоставленные лица. К счастью, девочка выжила, и на данный момент врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное. В середине декабря стало известно, что следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней матери Полины. Женщину обвинили по двум статьям.