Мошенники взломали аккаунты тагильчанки и собирают миллионы на «умирающую дочь»

В Instagram тагильчанки появился пост о том, что произошло страшное ДТП, в котором пострадала ее дочь и находится при смерти. Там же написано, что времени очень мало и срочно нужна дорогостоящая операция, на которую нужно собрать еще более миллиона рублей.
На Instagram Юлии Дудаковой подписано более 500 человек, она является хозяйкой фитнес-клуба и активно ведет аккаунты в соцсетях. Было выложено несколько постов, к которым хакеры прикрепили номер банковской карты, фотографию девочки, паспорт и другие документы женщины.
На самом деле оказалось, что такого ДТП не было, с ребенком все в порядке. Аккаунт взломали мошенники и тагильчанка не может получить к нему доступ, чтобы удалить это сообщение. При этом соцсети не блокируют информацию, несмотря на запросы.
Взломали все, войдя через почту. Сменили имя и привязки к почте, телефону и фейсбуку. Техподдержка молчит и не блокирует,рассказала Юлия редакции TagilCity.ru.
Также она попросила не верить подобной информации, пожаловаться на аккаунт и заблокировать его.
Напомним, 19 ноября хакеры взломали крупнейший паблик Нижнего Тагила «Типичный тагильчанин», прося перейти по ссылке, которая, скорее всего, похищала персональные данные пользователей.