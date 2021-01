Мошенники взломали аккаунты тагильчанки и собирают миллионы на «умирающую дочь»

В Нижнем Тагиле мошенники взломали аккаунты жительницы в соцсетях и просят от ее имени более миллиона рублей на лечение дочери, которую «сбила машина».

В Instagram тагильчанки появился пост о том, что произошло страшное ДТП, в котором пострадала ее дочь и находится при смерти. Там же написано, что времени очень мало и срочно нужна дорогостоящая операция, на которую нужно собрать еще более миллиона рублей. На Instagram Юлии Дудаковой подписано более 500 человек, она является хозяйкой фитнес-клуба и активно ведет аккаунты в соцсетях. Было выложено несколько постов, к которым хакеры прикрепили номер банковской карты, фотографию девочки, паспорт и другие документы женщины. На самом деле оказалось, что такого ДТП не было, с ребенком все в порядке. Аккаунт взломали мошенники и тагильчанка не может получить к нему доступ, чтобы удалить это сообщение. При этом соцсети не блокируют информацию, несмотря на запросы. Photo: Страница Юлии Дудаковой в Instagram Взломали все, войдя через почту. Сменили имя и привязки к почте, телефону и фейсбуку. Техподдержка молчит и не блокирует,рассказала Юлия редакции TagilCity.ru. Также она попросила не верить подобной информации, пожаловаться на аккаунт и заблокировать его. Напомним, 19 ноября хакеры взломали крупнейший паблик Нижнего Тагила «Типичный тагильчанин», прося перейти по ссылке, которая, скорее всего, похищала персональные данные пользователей. «Как кирпич на голову». Хакеры взломали крупнейший паблик о Нижнем Тагиле

