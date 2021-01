В Екатеринбурге, на территории Южной аэрационной̆ станции, умерла сотрудница «Водоканала». По предварительной информации, причиной смерти стал несчастный случай.

Сотрудница должна была прийти в административное здание, чтобы передать смену. Но не пришла, была только ее сменщица,отметили в пресс-службе «Водоканала». После начались поиски и были вызваны сотрудников МЧС и полиции, сообщает Е1. На данный момент, подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ведется проверка по факту случившегося. Тело было направлено на экспертизу. Напомним, в ноябре в одной из шахт Кушвы погиб 25-летний мужчина. Он работал учеником бурильщика. В кушвинской шахте ученик бурильщика погиб под колесами электровоза

