В Екатеринбурге детский лагерь для мальчиков обвинили в избиении детей

Две женщины из Екатеринбурга заявили, что их сыновей избили в «Мужской школе».

Две матери из Екатеринбурга обвинили организатора детского лагеря в избиении детей и антисанитарии. Их сыновья должны были находиться там неделю, но детей пришлось забрать. При этом женщины заплатили за это 20 тысяч рублей. По их словам, они увидели рекламу и хорошие отзывы в соцсетях. Там было написано, что в лагере мальчиков учат мужскому воспитанию и проводят спортивные тренировки. Я решила, что эти каникулы сыну будет полезно провести там. Мы привезли ребенка в коттедж на улице Шатровой, я сразу обратила внимание, что там всё очень убого.рассказала Е1 мама 8-летнего мальчика. Организатор лагеря Альберт Ситников отправлял родителям видео, на котором мама ребенка отметила отсутствие уборки в комнатах, а также то, что, что дети с момента приезда не переоделись и весь день ходили в одной одежде. Потом я позвонила тренеру и узнала, что дети легли спать только в 12 часов ночи. Моему ребенку восемь лет, он так поздно не ложится никогда,пояснила женщина. После того, как она увидела на записи, что дети делают друг другу удушающие приемы, она забрала сына из лагеря. Деньги ей уже вернули. По словам другой мамы, ребенок позвонил сам и попросил забрать его из лагеря, сказав, что их бьют. Мой сын что-то не успел сделать, подошел мальчик, который назначен командиром, и пнул его в живот. Тренер в этот момент был рядом, но ничего не сделал,рассказала мама. По словам организатора лагеря Альберта Ситникова концепцией является мужское воспитание на основе боевых искусств. Ребята сами готовят себе пищу, это важный аспект воспитания. Они не должны бояться труда,пояснил Ситников. Он отметил, что многие дети приезжают в лагерь каждый год по шесть-восемь раз. Звонки домой разрешаются на третий день, это связано с адаптацией. Также Ситников рассказал, что у него нет лицензии на обучение детей, но он и не обязан ее иметь. При этом он отрицает жестокое обращение с детьми в лагере. Спарринги — это нормальная вещь в единоборствах. Это учебные бои, мы не заставляем их сражаться друг с другом,пояснил организатор.

