В Екатеринбурге детский лагерь для мальчиков обвинили в избиении детей

Он отметил, что многие дети приезжают в лагерь каждый год по шесть-восемь раз. Звонки домой разрешаются на третий день, это связано с адаптацией. Также Ситников рассказал, что у него нет лицензии на обучение детей, но он и не обязан ее иметь. При этом он отрицает жестокое обращение с детьми в лагере.