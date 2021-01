В Екатеринбурге погиб устранявший последствия аварии сотрудник коммунальной службы

В Екатеринбурге погиб сотрудник коммунальной службы, который устранял аварию.

Происшествие случилось вечером 7 января на улице Братская. По предварительным данным, он был пьян, смерть не носит криминальный характер. Двое рабочих приехали устранять коммунальную аварию. Точные обстоятельства установит экспертиза,рассказал Е1 руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Один из местных жителей после случившегося пообщался с напарником погибшего мужчины. Тот рассказал, что их бригада была второй в этот день на объекте. Изначально запускать отопление приехала бригада из частной службы, а завершать работы направили мастеров из муниципальной. Сначала они были трезвые, потом начали выпивать. Бутылки там стояли, коньяк. В подвале есть люк, такая канава — выкопанная яма с трубами. Он начал падать и схватился за пластиковую трубу с водой. Из труб пошла вода. Упавший слесарь ударился головой и захлебнулся,пояснил жилец дома. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что сейчас проводится проверка, тело направлено на судмедэкспертизу.

