В Екатеринбурге погиб устранявший последствия аварии сотрудник коммунальной службы

Происшествие случилось вечером 7 января на улице Братская. По предварительным данным, он был пьян, смерть не носит криминальный характер.
Двое рабочих приехали устранять коммунальную аварию. Точные обстоятельства установит экспертиза,рассказал Е1 руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
Один из местных жителей после случившегося пообщался с напарником погибшего мужчины. Тот рассказал, что их бригада была второй в этот день на объекте. Изначально запускать отопление приехала бригада из частной службы, а завершать работы направили мастеров из муниципальной.
Сначала они были трезвые, потом начали выпивать. Бутылки там стояли, коньяк. В подвале есть люк, такая канава — выкопанная яма с трубами. Он начал падать и схватился за пластиковую трубу с водой. Из труб пошла вода. Упавший слесарь ударился головой и захлебнулся,пояснил жилец дома.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что сейчас проводится проверка, тело направлено на судмедэкспертизу.