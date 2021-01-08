В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей пищи приехали три пожарных машины

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы, 11.
Там неподалеку еще автобус ОМОН стоял, но не знаю с пожарными расчетами он или нет,рассказал в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» один из свидетелей происходящего.
В отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru рассказали, что в доме сработала пожарная сигнализация, поскольку в одной из квартир пригорела пища.
Напомним, 15 ноября в Нижнем Тагиле произошло сильное задымление в здании бывшего ТЦ «Райт» на улице Садовой. Там пригорела еда в тандырной печи.