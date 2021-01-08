В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей пищи приехали три пожарных машины

В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей пищи приехали три пожарных машины

Сегодня, 17:12ПроисшествияPhoto: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
7 января, в Нижнем Тагиле, в район Гальянки прибыли три пожарных расчета.

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы, 11.

Там неподалеку еще автобус ОМОН стоял, но не знаю с пожарными расчетами он или нет,рассказал в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» один из свидетелей происходящего.

В отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru рассказали, что в доме сработала пожарная сигнализация, поскольку в одной из квартир пригорела пища.

Напомним, 15 ноября в Нижнем Тагиле произошло сильное задымление в здании бывшего ТЦ «Райт» на улице Садовой. Там пригорела еда в тандырной печи.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
ГальянкаНижний Тагилпожарная сигнализация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы