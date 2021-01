В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей пищи приехали три пожарных машины

7 января, в Нижнем Тагиле, в район Гальянки прибыли три пожарных расчета.

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы, 11. Там неподалеку еще автобус ОМОН стоял, но не знаю с пожарными расчетами он или нет,рассказал в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» один из свидетелей происходящего. В отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru рассказали, что в доме сработала пожарная сигнализация, поскольку в одной из квартир пригорела пища. Напомним, 15 ноября в Нижнем Тагиле произошло сильное задымление в здании бывшего ТЦ «Райт» на улице Садовой. Там пригорела еда в тандырной печи. Подгорела еда в тандырной печи: в тагильском ТЦ «Райт» произошло задымление

