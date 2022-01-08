Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову

Инцидент произошел 6 января, но широко известно об этом стало только сегодня. По словам жителя Алма-Аты Айдоса Мельдыхана, в тот день его дочь, двое племянников и брат уехали за покупками. Автомобиль в районе площади Республики попал под перекрестный огонь. Девочка получила пулевое ранение в голову и скончалась, сообщает сайт Orda.kz.
Бои на улицах Алма-Аты продолжаются. В морге подсчитывают погибших. Счет раненых измеряется десятками, если не сотнями. Точное количество пострадавших постоянно меняется. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели 11-летнего ребенка и тяжело раненном 15-летнем подростке. Президент Республики запросил поддержку сил ОДКБ. Ограниченные миротворческие контингенты один за другим приступают к выполнению поставленных перед ними задач.
Беспорядки в Казахстане спровоцировало повышение цен на сжиженный газ. Взрывом недовольства воспользовались злоумышленники. Они грабят оружейные и ювелирные магазины, стреляют в мирных жителей и делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев приказал военнослужащим открывать огонь по террористам без предупреждения.