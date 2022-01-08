Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову

Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову
Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову
Сегодня, 21:04ПроисшествияФото: pixabay.com
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Одной из жертв стала четырехлетняя девочка.

Инцидент произошел 6 января, но широко известно об этом стало только сегодня. По словам жителя Алма-Аты Айдоса Мельдыхана, в тот день его дочь, двое племянников и брат уехали за покупками. Автомобиль в районе площади Республики попал под перекрестный огонь. Девочка получила пулевое ранение в голову и скончалась, сообщает сайт Orda.kz.

Бои на улицах Алма-Аты продолжаются. В морге подсчитывают погибших. Счет раненых измеряется десятками, если не сотнями. Точное количество пострадавших постоянно меняется. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели 11-летнего ребенка и тяжело раненном 15-летнем подростке. Президент Республики запросил поддержку сил ОДКБ. Ограниченные миротворческие контингенты один за другим приступают к выполнению поставленных перед ними задач.

Беспорядки в Казахстане спровоцировало повышение цен на сжиженный газ. Взрывом недовольства воспользовались злоумышленники. Они грабят оружейные и ювелирные магазины, стреляют в мирных жителей и делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев приказал военнослужащим открывать огонь по террористам без предупреждения.

Сюжеты:
Протесты в Казахстане
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