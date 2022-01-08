Девять жителей Тюмени умерли из-за отравления метиловым спиртом

В период с 3 января этого года несколько человек продавали жителям Тюмени метиловый спирт под видом водки «Родники Сибири». Как результат девять тюменцев, употребивших смертельно опасную жидкость, погибли.
По данному факту возбуждено уголовное дело, стражам правопорядка уже удалось задержать четверых подозреваемых, сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
Напомним, что с 7 по 14 октября минувшего года в Екатеринбурге от метанола умерли 18 человек. Бутылки с ним продавали в ларьке на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы. Итоговое количество погибших дошло до 35 человек. Сейчас по данному уголовному делу проходят семь подозреваемых.
А за неделю до событий в Екатеринбурге в Оренбургской области от метанола умерли 34 человека.