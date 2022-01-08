Девять жителей Тюмени умерли из-за отравления метиловым спиртом

Напомним, что с 7 по 14 октября минувшего года в Екатеринбурге от метанола умерли 18 человек. Бутылки с ним продавали в ларьке на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы. Итоговое количество погибших дошло до 35 человек. Сейчас по данному уголовному делу проходят семь подозреваемых.