Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на севере Свердловской области

Этим делом занимаются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Уральского федерального округа. В ходе проверки предварительно установлено, что мужчина попал под поезд на 126 километре 9 пикета между станциями Богословская и Ляля. Его сбил грузовой состав.
Машиниста локомотива опросили. Он пояснил что видел человека, пытался остановить машину и подавал гудки, но безрезультатно. Пешеход в итоге погиб. Им оказался житель Новая Ляля, райцентра на севере Свердловской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.