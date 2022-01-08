Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под Екатеринбургом

Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под Екатеринбургом
Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Утром 7 января в ДТП под Екатеринбургом погибли 11-летний мальчик и 40-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД выяснили подробности произошедшего.

7 января в Свердловской области лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Lexus. Произошло это утром на 5 километре дорожной развязки «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Серов — Североуральск — Ивдель».

Удар был лобовым. В первой машине от полученных травм скончался 11-летний мальчик. Виновником аварии, предварительно, является его отец, 40-летний мужчина. Его удалось довезти до больницы, но через некоторое время он умер: травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик в автомобиле Nissan был пристегнут штатным ремнем с помощью накладки «ФЭСТ», не гарантирующей ему безопасность. Справа от ребенка на заднем пассажирском сиденье находилась 19-летняя девушка, дочь подруги его матери.

В момент удара в машине сработали подушки безопасности, но два человека в итоге погибли. Семья эта живет в Североуральске. Они вместе с дочерью подруги хотели прогуляться по снежному городку в Екатеринбурге, известному своей красотой.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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