В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сегодня, 09:37
Происшествия
Фото: «ЛизаАлерт»
Полицейские и волонтеры в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», без вести пропал Евгений Изибаев. Мужчина 1982 года рождения. До своего исчезновения в декабре прошлого года он проживал в городе Ревда Свердловской области.

8 декабря исполняется 10 дней, как его не могут найти. Поиски без вести пропавшего свердловчанина ведут полицейские и волонтеры. Они осложняются тем, что особых примет у Евгения нет.

Мужчина самого обычного телосложения, среднего роста. Глаза карие, а волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапка и чёрные ботинки.

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