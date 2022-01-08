В центре Нижнего Тагила группа подвыпивших прохожих мешала проезду машин

В центре Нижнего Тагила группа подвыпивших прохожих мешала проезду машин
В центре Нижнего Тагила группа подвыпивших прохожих мешала проезду машин
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: Скриншот видео группы "Типичный тагильчанин" Вконтакте
Группа молодых людей в центре Нижнего Тагила вечером 7 января бросалась под машины.

7 января примерно около 22.30 возле ЦУМа в Нижнем Тагиле «зажигали» неизвестные молодые люди. Танцполом для компании служил тротуар. Музыка гремела из колонки.

Участников «шоу» было несколько. Двое из них нарядились в Снегурочку и Деда Мороза и активно поздравляли водителей. Вместе со своими друзьями они подходили к автомобилям, замедлявшим ход у светофора, а затем и вовсе стали выбегать на проезжую часть.

Это запечатлел на видео один из местных жителей. По его словам, компания вела себя не вполне адекватно.

Один из мужчин что-то пил из бутылки и шумел на всю улицу. Мимо ехала полицейская машина. Она остановилась и поехала дальше. За нарушение ПДД и шум никто протокол не выписал, сообщил наблюдательный прохожий редакции TagilCity.ru.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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