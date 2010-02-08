Прокуратура потребовала привлечь к ответственности руководителей, виновных в ЧП на шахте «Естюнинска

Как отмечается на официальном сайте областной прокуратуры, проверкой установлено, что причинами, вызвавшими детонацию взрывчатых материалов, явилось нарушение ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» требований федерального законодательства об охране труда и безопасности при транспортировке взрывчатых материалов. По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление Управляющему директору ОАО ВГОК с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Кроме того, по результатам проверки прокуратурой области возбуждено административное дело по части 1-й статьи 5.27 КоАП России за нарушение законодательства о труде и об охране труда в отношении юридического лица - ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».